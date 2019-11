Ist die ESA eigentlich neidisch auf den NASA-Hype?

Aber hätten Sie denn gerne ESA-Boxershorts?

Tatsächlich haben wir das alles. Es gibt einen ESA-Shop, da kann man so was bestellen. Ich selber habe immer solche Sachen an: T-Shirts, Hemden, Krawatten mit dem Logo drauf. Aber es hat längst nicht die Verbreitung wie das Logo der NASA. Das liegt daran, dass man mit der ESA keine bekannte Weltraummission verbindet.