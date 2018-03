Graffiti-Künstler will H&M verklagen

Williams' Anwalt beruft sich dabei auf das Urheberrecht und fordert H&M auf, das entsprechende Material aus der Kampagne zu entfernen. Nun hat H&M laut Hypebeast mit rechtlichen Schritten geantwortet: Da es sich bei Williams' Bild um ein illegal angefertigtes Werk handele, bestehe keinerlei Anspruch auf Urheberrecht. Die für die Kampagne zuständige Agentur habe sich darüber beim New Yorker Department of Parks and Recreation informiert, dem rechtlichen Eigentümer des Basketballplatzes. Da es sich bei dem Werk schlicht um Vandalismus handele, könne es ohne Nachfrage für jeglichen Zwecke verwendet werden. Die Rechtslage dazu ist in den USA laut Hypebeast bisher sehr uneindeutig in diesen Fragen.