Das Netz, vor allem das englischsprachige, ist gerade hin-und hergerissen zwischen Fassungslosigkeit und Spott. Auch wenn der Grund dafür eigentlich recht trivial ist. Es geht um einen Badeanzug. Um einen sehr teuren Badeanzug. Einen 320-Euro-Fummel von Gucci. Und darum, dass die italienische Nobelmarke explizit empfiehlt, ihn nicht beim Baden anzuziehen. Auf der Homepage heißt es dazu: „Please note: Due to the nature of this particular fabric, this swimsuit should not come into contact with chlorine.“