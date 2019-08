Crocs-Handschuhe sind die überflüssigste Erfindung der Welt

Klimawandel, Artensterben, der gesellschaftliche Rechtsruck und nun auch noch das: Crocs für Hände. Richtig gelesen: Es gibt jetzt die weltweit ersten Crocs-Handschuhe, samt Luftlöchern und natürlich aus Plastik. Das ist das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen. Eine Zäsur in der Geschichte der Menschheit, ähnlich der Erfindung des Feuers oder des Buchdrucks – nur in übel. Wie kann es danach überhaupt noch weitergehen, was ist die nächste Eskalationsstufe? Ganz-Körper-Crocs-Rüstungen, um den Feind auf dem Feld durch Hässlichkeit zu blenden? Crocs-Bikinis, um ganz sicher nicht am Strand angeglotzt zu werden? Crocs-Hüte, damit auch Queen Elizabeth II einen flotten Auftritt hinlegen kann?