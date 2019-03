Dass vom Konsumenten, der die Umweltschutzbotschaft mit seiner Mode in die Welt trägt, ein „normativer Wandel“ ausginge, sei möglich, sagt Thomas Dietz. Das könnte zum Beispiel beim „There is no Planet B“-Shirt der Fall sein. „Aber auch hier muss ich wieder genau die Fakten wissen: Welche Zertifizierung hat die verwendete Bio-Baumwolle? Inwiefern fördert das Label nachhaltige Produktion?“ Und auch sich selbst müsse man hinterfragen: Auch, wenn ich mir mit so einem Shirt ein gutes Image anziehe – wie viel bin ich wirklich bereit, in echte Nachhaltigkeit zu investieren? In der Kaffeebranche, sagt Dietz, sei das Problem, dass die Konsumenten abseits von Nischenmärkten nicht bereit seien, die dafür nötigen Summen zu bezahlen. In der Mode ist das vermutlich ähnlich. Wenn ein Unternehmen wachsen und günstige Produkte anbieten will, muss es irgendwo Abstriche machen – und dann lohnt es sich finanziell eben mehr, nur mit Nachhaltigkeit zu werben, anstatt die Produktion darauf umzustellen.