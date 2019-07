Nachhaltige Mode ist der schlimmste Influencer-Trend

Natürlich ist es großartig, dass das Bewusstsein für die Umwelt in der Modeindustrie wächst – und dass immer mehr Labels ihre Kleidungsstücke unter ethischen und umweltfreundlichen Bedingungen herstellen. Das liegt aber weniger daran, dass die Modeketten plötzlich ihr Gewissen entdeckt hätten, sondern daran, dass es ein spürbarer Trend ist. Die Suchanfragen für „nachhaltige“ oder „ethische“ Mode sind im vergangenen Jahr um 60 Prozent angestiegen. 75 Prozent der Konsument*innen halten Nachhaltigkeit in der Mode für sehr bis extrem wichtig. Da ist es kein Wunder, dass laut dem „2018 Puls of the Fashion Industry“-Report drei Viertel aller befragten Marken angaben, in den vergangenen Jahren ihre sozialen und ökologischen Bemühungen verstärkt zu haben. Wie genau die aussehen, ist dagegen nicht ganz so klar. Denn „Nachhaltigkeit“ ist ein sehr unpräziser Begriff ohne klare Definition. Und „Greenwashing“, also das Überbetonen von umweltfreundlichen Maßnahmen und gleichzeitige Verschweigen der umweltschädlichen Produktionsbedingungen, ist in der Modeindustrie gang und gäbe.