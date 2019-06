Die ersten Boxershorts mit Taschen

Aber sind wir nicht die Generation, die aktiv werden muss, um die Welt zu verändern, beziehungsweise zu retten? Und ihr entwerft jetzt ein Kleidungsstück, in dem mehr gechillt werden soll ...

Wir wollen, dass Menschen ein bisschen mehr chillen neben dem ganzen wichtigen Zeugs, was sie sonst noch so machen. Sie sollen sich einfach öfter mal eine Auszeit nehmen, denn es ist nicht gut, immer nur auf Spannung zu sein. Gleichzeitig senden wir aber auch eine Botschaft an junge Menschen: Wenn du eine Idee hast, fang einfach an. Es macht viel zu viel Spaß, um es nicht zu tun. Und selbst wenn es nicht klappt, hat man immer noch sehr, sehr viel gelernt – oder eben genug Unterhosen für sein ganzes Leben.