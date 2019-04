Dass sie als Lieblingsmarke der Investmentbanker und der Silicon Valley-CEOs gilt, scheint den Verantwortlichen bei „Patagonia“ gegen den Strich gegangen zu sein. Und so haben sie beschlossen, in Zukunft keine Großbestellungen von Finanz- und Investmentfirmen anzunehmen. In einer Mail an Binna Kim, Chefin einer Investment-Firma, erklärte das Unternehmen: „Patagonia hat nichts gegen Ihren Klienten oder die Finanzindustrie, wir wollen dort nur momentan kein Marketing mehr machen. (...) Wir konzentrieren uns jetzt darauf, nur noch mit Unternehmen und Marken zusammen zu arbeiten, die unsere Philosophie teilen: Sportarten, für die wir Ausrüstung herstellen, nachhaltige Landwirtschaft und Umweltaktivisten. Das ist eine relativ neue Richtung, in die unsere Marke geht und hängt mit unserer neuer Firmenphilosophie zusammen. Patagonia möchte nicht mit Unternehmen assoziiert werden, die in der Ölindustrie sind, Minen betreiben, (...) oder anderen Unternehmen, die von Patagonia als umweltschädigend betrachtet werden.“