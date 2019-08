Es gibt jetzt eine durchsichtige Männer-Badehose

Die Plastik-Badehose, die 23 Dollar (circa 21 Euro) kostet, löste bei verschiedenen Medien und den Nutzer*innen der Entertainmentseite Unilad Verständnislosigkeit aus. So kommentierte ein Nutzer: „Wenn ihr 23 Dollar sparen wollt, könnt ihr auch einfach nur in Unterwäsche rausgehen.“ Und ein anderer: „Wenn das der neue Fashiontrend sein soll, dann ist jedes Baby mit Windel eine Fashion-Ikone.“ Andere Nutzer*innen übten wegen des Polyester-Materials Kritik: „Die Welt wird in einer Klima-Katastrophe enden. Aber es ist natürlich vollkommen in Ordnung sie mit Plastik zu verschmutzen, indem man daraus einfach ein paar lächerliche Shorts entwirft.“