In ihrem Text zeichnet die Autorin Maya Singer das Bild einer Modewelt, die junge Mädchen verheizt. Die Zahl der Modenschauen ist in den vergangenen Jahren gestiegen, das Social-Media-Zeitalter verlangt nach immer mehr Bildern. Und somit braucht die Modeindustrie immer neue Gesichter. Junge Gesichter, von der Straße oder direkt von Instagram weggecastet und ohne große Vorbereitung in die hektische Modewelt geworfen, die sich nur wenig darum kümmert, ob das neue Model vor zwei Wochen noch in einer Kleinstadt im ländlichen Amerika zur Schule ging. Und der es egal ist, wenn den Teenagern alles zu viel wird und sie diese neue Welt überfordert.