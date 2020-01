Lars Eidinger posiert mit Luxus-Aldi-Tüte vor Obdachlosen

Bekannt durch seine Rolle als Hamlet bei der Schaubühne, Auftritte in den Deichkind-Videos und als DJ, hat gemeinsam mit Philipp Bree für dessen Label eine Aldi-Tüte in Luxusversion entworfen. „Geräumiger Shopper, aber leicht, offenkantig, ein Hauptfach”, so wird die Tasche beschrieben. Sie sieht zwar aus wie eine stinknormale blau-weiß gestreifte Alditüte, aber 550 Euro und ist auf 250 Exemplare limitiert. In mineralisch gegerbtem Rindleder soll so das „No-Design der Aldi-Einkaufstasche” widergespiegelt werden.