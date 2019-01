Klar ist nur eins: The Screenshots meinen ihre Musik Ernst. Sie verarbeiten Memes aus dem Internet und vermengen sie mit einer Reflexion darüber, wie es mit Europa weitergehen soll, Alltagsbeobachtungen und Lovestorys. Ihre ersten beiden Alben „Ein Starkes Team“ und „Übergriff“ von 2018 wurden als „Europa“-LP über das renommierte Staatsakt-Label veröffentlicht. The Screenshots treffen inhaltlich einen Zeitgeist. Sie übertragen das Digitale, den obskuren Internet-Nischenhumor in recht klassisch strukturierte Rockmusik. Sie haben eine eigene Form von Sprache entwickelt, die jegliche Grammatikregeln ignoriert. Das macht The Screenshots, die sich selbst gerne als „Sh00ters“ bezeichnen, so spannend. Wir haben die Band in ihrem Zuhause, in einem Gruppenchat bei Twitter getroffen. (Um den Sound ihrer besondern Sprache zu erhalten, haben wir darauf verzichtet, ihre Antworten zu korrigieren).