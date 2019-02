Und jetzt sollten also diese drei unterschiedlichen Figuren in einen Song gepackt werden. Ein Unterfangen, das Risiken birgt – aber großartig funktioniert. Weil keiner übertreibt. Weil jeder nur nur die Essenz seines Stils in den Song destilliert. Von Cro kommt nur der Refrain, eingängig und wortspielig. Henning May darf verkatert und mit schmerzenden Augen eine Strophe lang der junge Mensch voller Orientierungslosigkeit sein. Und in Trettmanns Part paart sich seine unverwechselbare Grauer-Beton-Melancholie mit dem Kosmos „Trennung via Facetime“.