Diese Aktion finden viele lustig. Am Allerlustigsten findet sie aber wohl 50 Cent selbst. Im Kommentar schrieb der Rapper ein „LOL“ dazu, seither postet er immer wieder Beiträge, die (in Verbindung mit vielen Lachsymbolen) auf seine Aktion hinweisen. Unter anderem ein Foto, auf dem 50 Cent selbst in leere Ränge gephotoshoppt wurde, und ein Fake-Video, in dem er ebenfalls bei einem Ja Rules-Konzert zu sehen ist. In einem anderen Post schreibt er scheinbegeistert: „Mann Junge, da hast du ja eine geile Show aufgezogen.“