Beige Sanddünen erstrecken sich auf unendlichen Weiten und lassen sich von der goldenen Sonne küssen - so stellt man sich die trockene Wüste Namibias vor. So in etwa sieht sie auch aus, nur dass sie seit Kurzem um eine Besonderheit reicher ist: inmitten des heißen Sandmeeres stehen nun weiße Säulen, auf denen aus kleinen Lautsprecherboxen der Song „Africa“ von Toto ertönt - und zwar für immer.