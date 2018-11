Und jetzt geht es dir besser?

Viel besser! Ich musste zwar zwei Jahre lang Medikamente nehmen und danach noch etwa ein Jahr Physiotherapie machen, um überhaupt die Kühlschranktür öffnen oder ins Auto einsteigen zu können. Das war verrückt. Aber jetzt habe ich mein altes Leben wieder zurück. Ich kann mit meinen Freunden ausgehen, selbst kochen, all diese kleinen Dinge tun. Außerdem konnte ich mein Leid in etwas Kreatives, in Kunst verwandeln. Ich habe all diese Songs aufgenommen, ein Album gemacht, ein Musikvideo gedreht. Ich habe alles zurück.