Voller Neid blicken deutsche Popstreber auf das britische Ball-Phänomen „Bands FC“. Denn was ist schon die Bundesliga gegen die Stars der Premier League? Was ist Andreas Bourani gegen Bands wie Oasis, Muse oder The Cure? Dabei gibt es für germanischen Gram in diesem Fall eigentlich gar keinen Grund. Denn – Achtung, wichtiges Popstreber-Finale – in Wahrheit war es gar nicht Tim Burgess, der zuerst auf die Idee zu diesen Neukombinationen kam. Leserinnen und Leser des Fußball-Magazins 11 Freunde kennen das Prinzip nämlich schon länger: In den Bundesliga-Sonderheften der vergangenen Jahre kombinierte die Redaktion deutsche Clubs der ersten und zweiten Liga mit bekannten Bands. Das war mindestens genauso gut wie die Wappen von Bands FC – und sollte im Rahmen der „Bands FC“-Ausstellungen ebenfalls gezeigt werden.