2019 ist das Jahr der Billie Eilish. Die 17-jährige Dark-Pop-Prinzessin aus Los Angeles hat mit ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, das gerade erschienen ist, eine der innovativsten und cleversten Platten seit langem gemacht, ihre Live-Shows sind ein mitreißend-heftiges Fest der Intensität. Für das britische Online-Musikmagazin „nme.com“ ist Eilish „the most talked-about teen on the planet“ und Dave Grohl, dessen Töchter „besessen“ von ihr seien, fühlt sich gar an den Hype um seine frühere Band Nirvana erinnert. Wer also ist diese junge Frau, und was macht ihre Songs so einzigartig?