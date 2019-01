Es ist ja so: Jede Epoche hat ihre eigene Musik und ihre eigenen Genres. Die 20er hatten Swing. Die 50er hatten Rock’n’roll. Die 70er ein bisschen Punk und Disco. Und die 80er und 90er hatten bestimmt auch irgendwo ihre Berechtigung – aber was bedeutet das für unsere Post-56k-Modem-Jahre? In der Zeitrechnung nach Web 2.0 ist nicht nur die elektronische Musik zum Status Quo geworden, sondern auch der Wunsch nach einem besseren und effizienterem Ich. Werden Binaurale Beats in Zukunft also für unsere selbstoptimistische Zeit stehen, in der wir alle eine instagramtaugliche, dellenlose Biografie anstreben? Ist unsere Zeit die Ära der Selbstoptimierungs-Mukke? Es ist vielleicht eine steile These, doch der schleichende Einzug der Ambient-Elemente in den Technoclubs der letzten Jahre könnte ein Vorbote sein.