Dresdner Bäder verklagen Campino, weil er ins Freibad einstieg

Und dann das: Sonntagabend, 1:54 Uhr. Ein Instagram-Post, der dazu bestimmt gewesen sein könnte, das Image der Punkband wieder zurück zu holen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Toten Hosen ist nun nämlich zu sehen, wie Frontmann Campino ganz punk gegen das Gesetz verstößt: Er steht nachts in Badehose im Freibad, in der Hand eine Flasche, vermutlich mit hochprozentigem Inhalt. In Siegespose reckt er die Arme in die Höhe, während sich zwei unbekannte Frauen in Unterwäsche (oder Bikini?) an ihn lehnen.