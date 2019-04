Capital Bra ist sein eigenes Team, auf jede Verwerfung folgt die Flucht nach vorn. Irgendein Label will immer an seinem Erfolg teilhaben. Nach Ersguterjunge kam Universal. Von einem sechsstelligen Vorschuss ist die Rede. Capital Bra ist unberechenbar und hat den unbändigen Willen, weiterzukommen. Er ist so erfolgreich, weil er macht, was er will. Um ihn zu interviewen, muss man ihm einfach per WhatsApp schreiben. Zum Zeitpunkt des Interviews hat er keinen Manager. Das ist ungewöhnlich für jemanden, der in einem so professionalisierten Business Erfolg hat.