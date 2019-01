Diese Begründung mag für den braven deutschen Durchschnittsbürger etwas seltsam wirken. In der Berliner Straßenrap-Welt ergibt sie aber offenbar Sinn. Wer da Polizeiarbeit unterstützt, widerspricht dem Loyalitätskodex der Unterwelt, in der sich Rapper wie Capital Bra zumindest selbst verorten. Er bedient in seinen Tracks die gängigen Gangster- und Drogendealer-Klischees, Mitglieder zum Teil krimineller Clanfamilien kommentieren fröhlich unter seinen Instagram-Posts. Sein enormer Erfolg – 3,4 Millionen Spotify-Hörer im Monat, 70 Millionen Klicks auf einzelnen Songs bei Youtube, mehrere Nummer-eins-Hits in einem Jahr – hängt wohl auch damit zusammen, dass seine Hörer ihm das Gangsterdasein abnehmen. Und da erscheint es logisch, dass er nicht mit einem Labelboss arbeiten will, der die eigenen Leute „anscheißt“, also an die Polizei verrät. Er dachte, sagt Bra an Bushido gerichtet, sie seien ein Team. „Aber wir sind kein Team. Polizei ist jetzt dein Team.“