Hast du eine Erklärung für diese Männerdominanz in der Popkultur?

Das ist eine lange gewachsene Struktur und auch ein kleiner Teufelskreis, weil dazu auch die komplette Musikindustrie gehört. Man könnte ja schon in der musikalischen Früherziehung ansetzen und fragen, warum eigentlich immer Jungs der Meinung sind, Bands gründen zu müssen. Aber eigentlich fängt es bei den Labels an – da war lange Zeit ein sehr deutlicher Männerüberschuss da und in vielen entscheidenden Positionen ist das auch immer noch so. Und auch im Booking-Bereich sind 80 bis 90 Prozent der Beschäftigten männlich. Und Männer buchen offenbar lieber andere Männer. Dadurch wurden die Jungs-Bands erfolgreicher und deshalb auch wieder mehr gebucht. Als Festival-Organisator befindet man sich am Ende der Nahrungskette und muss Bands buchen, die eine gewisse Bekanntheit haben, damit man seine Karten auch verkauft.