Das sind...

...die Breunion Boys, alle Mitte 20 und gecastet, um den Brexit zu stoppen. Ihre Erfinderin Julia Veldman, eigentlich Grafikerin, hat wochenlang nach der passenden Besetzung gesucht: Die jungen Männer sollten an das europäische Ideal glauben, talentiert und hübsch sein. Und diese durften am Ende in die Band: Seyed und Hajo studieren eigentlich Medizin, Joshua hat eine eigene Medienfirma, Pablo ist Hotelmanager und Gilles ist Musiker. „Ich hatte das Gefühl eines allgemeinen Verlusts, als die Briten dafür gestimmt haben, die EU zu verlassen“, sagt Veldman, das habe sie an das Ende von Take That erinnert. Die aufgelöste Boyband wurde für sie zu einer Metapher für das Debakel: „Britain come back to us“, singen die Breunion Boys als Liebeshymne an Großbritannien. Sie wälzen sich im nassen Sand, während ihr großer Schwarm auf einem Boot in die andere Richtung fährt. 360 000 Menschen haben das Video auf Youtube gesehen. Nur kommt es bei den meisten nicht so gut an: Es hat fast genauso viele Likes wie Dislikes. „After watching this Britain needs to leave Earth“, schreibt ein User in den Kommentaren. Zugegeben, die Tanzschritte sind ziemlich peinlich, das Boyband-Gehabe auch. Aber das ist natürlich Teil der ironischen Überspitzung: „Der ganzen Brexit-Debatte fehlt es an Humor und Sexiness“, sagt Veldman.