Für das Experiment sperrten sie die kleinen Biester zusammen mit einem Hamster in einen Käfig. Das Forscherteam entschied sich für den Song „Scary Monsters and Nice Sprites“, wegen der Mischung aus sehr hohen und sehr tiefen Frequenzen. Musik an, Musik aus: Mit dieser einfachen Methode untersuchten die Wissenschaftler das Verhalten der Gelbfieber-Moskitos. Eine besonders fiese Art, die vor allem in tropischen Regionen lebensbedrohliche Krankheiten wie das Zikavirus oder Denguefieber verbreitet.