Verenas Set läuft allmählich aus. Sie hebt noch einmal die Hände in die Höhe, strahlt die Menge an, dann ist Schluss mit ihrem Auftritt. Die Leute klatschen und rufen, mehr als eine Minute lang. Verena fällt ihren Freundinnen hinter dem Pult in die Arme, drückt sie ganz lange, ganz fest, während Svenja, die Dozentin, übernimmt. Dass ein Freund ihr ab und an aus der Menge heraus unterstützend ins Deck greift und an Reglern dreht, scheint sie nicht zu bemerken. Vielleicht will sie es aber auch nicht merken. Wozu auch? Nicht verunsichern lassen, weitermachen.