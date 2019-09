Ab wann ist Musik extremistisch?

Eine behördliche Schlamperei also? „Ja“, sagt Soziologe und Extremismusforscher Matthias Quent. „Es gibt beim Verfassungsschutz einen großen Unterschied zwischen dem, was sie wirklich geheimdienstlich beobachten, und dem, was in dem Bericht erwähnt wird. Der Bericht ist nur ein kleiner Einblick für die Öffentlichkeit in die intransparente Arbeit der Behörde. Wenn öffentlich wird, wie wacklig einzelne Einordnungen in Wirklichkeit sind, können Betroffene dagegen klagen, weil es sie in der Öffentlichkeit beschädigt.”