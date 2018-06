Farid Bang und Kollegah besuchen Gedenkstätte Auschwitz

Am Ende war man sich schnell einig, dass Farid Bang und Kollegah am besten ohne Smartphone und Presse die Geschichte dieses Ortes auf sich wirken lassen sollten. Stattdessen begleitete Christoph Heubner die Rapper selbst beim Rundgang. Farid Bang und Kollegah legten dabei an der „Todeswand“ am Block 11, dem sogenannten Todesblock, Blumen zu Ehren der Ermordeten nieder. Außerdem trafen sie junge Deutsche und Polen, die sich für den Erhalt der Gedenkstätte im Vernichtungslager Birkenau engagieren.