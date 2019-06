Fatoni ist der Gegenentwurf zum Pöbelrapper

Auch sie brauchte eine gefühlte Ewigkeit, um richtig zu starten. „Mit 14 war ich eigentlich nur auf dem Hip-Hop-Film. Da gab es für mich kaum was anderes”, sagt Fatoni. Damals machte er alles, was junge Hip-Hopper halt so machen: sprühen, kiffen, freestylen. Mit seinem Jugendfreund Keno Langbein, dem jetzigen Frontmann von Moop Mama, hatte er die Crew „Creme Fresh” gegründet. Sie spielten in München kleine Konzerte, fuhren durch ganz Deutschland, um sich auf Battles mit anderen Rappern zu messen und nahmen wackelige Musikvideos auf, in denen sie in der Regionalbahn saßen und über all das rappten. Immer mit einem eigenen Stil, immer mit intelligenten Zeilen. „Real” nannten es der kleine Kreis an Fans, den sie schon damals hatten, „hängengeblieben” andere, die seinen Stil zu altmodisch und die Texte nicht hart genug fanden - insofern sie sie überhaupt mitbekamen.