Was man aber nur sehr schwer verstehen kann, ist die Reaktion auf den Druck von Rechts. Das Bauhaus hatte am Mittwoch den Sender zu überzeugen versucht, das Konzert zu verhindern. Als das ZDF an seinem Plan festhalten wollte, machte das Bauhaus von seinem Hausrecht Gebrauch und sagte das Konzert ab. Man berief sich auf den angekündigten Widerstand aus der rechtsradikalen Ecke. In einer Mitteilung hieß es: „Unmittelbar nach der Veröffentlichung dieses Konzertes und des Vorverkaufes konnte die Stiftung Bauhaus Dessau in den sozialen Medien beobachten, dass sich rechte Gruppierungen aus dem regionalen Umfeld gegen den Auftritt der Band am Bauhaus Dessau mobilisieren.“ Man wolle vermeiden, „erneut zum Austragungsort politischer Agitation und Aggression zu werden.“