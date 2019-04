Die sind eben zum Sinnbild für Vokuhila-Träger geworden.

Schau dir mal die Ausweise unserer Eltern an. Ich habe neulich den Führerschein des Vaters eines Kumpels gesehen. Der hatte einen Vokuhila, das war ganz normal. Damals hat dich keiner ausgelacht. Da hätte ich, so wie ich jetzt rumlaufe, auf die Straße gehen können und alle hätten gesagt: „Fescher Schnitt.“ Es gibt heute viele Frisuren, die peinlicher sind. Diese Man Buns, an den Seiten abrasiert und oben ein Zopf, in zehn Jahren lachen wir die Träger alle aus.