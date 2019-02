Alice heißt im echten Leben Anne, ist 24 Jahre alt und arbeitet als Ergotherapeutin in Rostock. Ihr Hobby: andere Leute beleidigen. Die Shows, bei denen in der Regel lyrisch mal mehr, mal weniger begabte junge Männer aufeinander treffen, um einander auf möglichst kreative Weise zu dissen, finden mal vor einigen Dutzend Fans in Hinterhöfen, mal vor Tausenden in ausverkauften Veranstaltungshallen statt oder wie an diesem Abend vor einigen Hundert Leuten im Kreuzberger Club Bi Nuu (den ganzen Auftritt gibt es hier, allerdings kostenpflichtig).