„Ich war nie gut darin, Tabus zu haben“

Woran liegt das?

Wenn du 19 bist, ein Teil der Musikindustrie wirst und deine erste Platte machst, dann willst du nicht, dass die Leute denken „Och, süß, die Kleine“. Du willst mysteriös sein, damit die anderen dich für voll nehmen. Der Wendepunkt war für mich ein Auftritt in der Comedy-Show „Saturday Night Life“. Ich habe in Sketchen mitgespielt, wie alle in dem Team. Ich hatte keine Scheu vor Hässlichkeit und merkte, wie viel Spaß es mir macht, lustig zu sein. Und auch die Leute sahen zum ersten Mal, dass ich witzig sein kann. Da ging eine richtige Lampe über meinem Kopf an. Ich lernte, die Dinge einfach mal laufenzulassen. Ein paar Wochen später fing ich mit dem Album an.