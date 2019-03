Die Haltung mancher Programmplaner scheint zu sein: Der „King of Pop“ ist nicht aus dem Programm zu verbannen, dafür ist er zu relevant und zu wichtig, sein Einfluss zu groß. Ist er sozusagen „too big to fail“, weil er künstlerisch so relevant ist?

Das ist nicht so leicht zu sagen. Generell vermissen Hörer keine Songs, die wir nicht spielen. „Too big to fail“ ist für uns kein Kriterium. Die Ergebnisse der Tests, wie Songs bei unseren Hörern ankommen, sind ausschlaggebend dafür, ob es ein Song in unsere Rotation schafft oder nicht. Die Songs, die wir von Michael Jackson spielen, thematisieren keinen Missbrauch. Deshalb sehen wir auch keinen Anlass, sie aus dem Programm zu nehmen, vor allem nicht, weil unsere Hörer sie hören wollen. Dagegen haben wir intern schon vor längerer Zeit beschlossen, den Song „Jeanny“ von Falco nicht mehr zu spielen, weil in diesem Werk Missbrauch toleriert wird. Und in dem Fall haben wir uns übrigens gegen einen Song entschieden, der bei unseren Hörern sehr gut angekommen ist.