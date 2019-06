Hustensaft Jüngling nimmt sich nach Sexismus-Vorwürfen eine Auszeit

Es klingt wie die Botschaft eines geläuterten Gangster-Rappers, der voller Reue zurück in die Öffentlichkeit kriecht – nur, um sich dann gleich wieder von ihr zu verabschieden: Hustensaft Jüngling hat in einem Instagram-Video angekündigt, sich eine künstlerische Auszeit zu nehmen, in der er sich und seine Musik neu erfinden möchte. Aber warum das Ganze?