„Ignoranz gegenüber Feminist*innen ist im Rap oft eine Frage der Bildung“

Und wenn es nicht ironisch verpackt ist?

Josi: Dann müssen wir in eine Debatte gehen. Helen macht es sich auch zur Aufgabe, unsere Gäste auf einzelne Zeilen anzusprechen. Sie erklären dann auch, wie sie solche Texte meinen. Wenn jemand sagt: „Im Tourbus wird immer gefickt, das ist meine Realität und da rappe ich auch drüber“, dann finde ich das okay.

Helen: Ich sehe das auch so. Außerdem wissen die Künstler*innen, die zu uns in den Podcast kommen, worauf sie sich einlassen. Themen wie rassistische oder sexistische Sprache werden bei uns angesprochen. Aber wenn ich jemanden wie Shadow030 einlade, dann muss ich nicht mit ihm darüber sprechen, dass Gewalt problematisch ist. Mir ist klar, dass ein Künstler wie er in seiner Musik die eigene Lebensrealität widerspiegelt. Und dass Gewalt prinzipiell nicht okay ist, wissen wir glaube ich alle. Ich spreche es aber an, wenn ich weiß, dass jemand einer sexistischen Realität oder einer kulturellen Aneignung aus dem Weg gehen kann. Also zum Beispiel, wenn jemand, der kein Native American ist, sich Kopfschmuck für Native Americans aufsetzt. Das ist dann nämlich nicht seine Lebensrealität.