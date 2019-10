„Ich war es so leid, meinen Körper zu hassen“

Stimmt es, dass du deine Karriere vor zwei Jahren beinahe hingeschmissen hättest, weil dein Song „Truth Hurts“ kein Erfolg wurde?

Ja, das ist wahr. Für mich war „Truth Hurts“ die stärkste Nummer, die ich bis dahin geschrieben hatte. Aber es sah so aus, als wäre ich so gut wie alleine mit der Ansicht, dass der Song ein Hit ist. Ich war total am Boden. Doch dann drehte sich alles. „Truth Hurts“ landete in der Netflix-Komödie „Someone Great“, mehr und mehr Menschen interessierten sich für mich und mein Album, ich wurde auf Festivals wie das „Coachella“ eingeladen und auf die coole „Met Gala“ in New York. Tja, mein Lieber. Und jetzt sitzen wir hier.