Ist das das, was ihr damit bezwecken wollt? Dass die Leute das lustig finden?

Gaya: Zuerstmal sollen sie darauf aufmerksam werden, dann fangen sie auch an nachzudenken. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist das was ich singe auch was ich meine. Ich stehe hundertprozentig dahinter und hoffe, dass ich Leute mit meiner Energie erreiche. Dann fangen sie vielleicht auch an sich Gedanken zu machen.

Elena: Was ich toll finde, ist Menschen zu sehen, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, das sie noch nicht kennen. Dieser Moment der Irritation sorgt für Aufmerksamkeit und sie öffnen sich quasi für unsere Botschaften. Ich habe das Gefühl, wir zwingen unsere Zuhörer dazu, eine Haltung zu entwickeln. Und viele finden das auch super gut und fangen dann doch an zu schunkeln und mitzusingen. Selbst bei Texten, bei denen das gar nicht so angebracht ist. Und wir versuchen auch immer wieder diesen Brückenschlag zu machen, den Leuten zu erklären: Als gute Demokraten muss man antifaschistisch sein. Viele Leute denken ja, Antifaschismus ist Autos zerhauen, was aber nicht stimmt. Und wenn man es platt formulieren will, dann stehen wir auch dafür, für die Idee der Solidarität Werbung zu machen.