„Ich weigere mich, das Opfer zu sein“

Was hat den Auftritt so einzigartig gemacht?

Als ich umgeben von zahlreichen starken, tollen Frauen wie Cyndi Lauper oder Janelle Monae dieses Lied vortrug, wurde mir so klar wie nie zuvor, dass wir Frauen am stärksten sind, wenn wir zusammenhalten. Ich habe mich von all diesen billigen kleinen Konkurrenzkämpfen, wo die eine Frau der anderen nichts gönnt, sondern selbst die banalsten Dinge noch neidet, endgültig verabschiedet. Wir Frauen sind mit dem Gedanken aufgewachsen, gegeneinander antreten und kämpfen zu müssen - um Jobs, um Männer, um alles Mögliche. Aber so ist es in der Wirklichkeit nicht.