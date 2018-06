Sächsischer Ministerpräsident bezeichnet Kraftklub als „unmöglich“

Eigentlich waren Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, und die Band Kraftklub am 1. Mai in gemeinsamer Sache unterwegs: Auf einer Demonstration gegen eine Kundgebung der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ in Chemnitz. Davon berichtete Kretschmer am Montagabend bei einem Bürgerdialog: „Ich bin da ein Stück mitgelaufen. Aber als dann dieses Konzert von dieser unmöglichen linken Band begonnen hat, war ich nicht mehr mit dabei. Weil ich mit denen auch nix zu tun haben will“, sagte er dort laut Freie Presse. Die „unmögliche linke“ Band: Kraftklub, die dort auf einer Lkw-Ladefläche ein Gratiskonzert spielten. Ihrem Bassisten wird vorgeworfen, im Umfeld der Demonstration Mülltonnen angezündet zu haben. „Rechtsextremismus bekämpft man nicht mit linken Chaoten“, meinte Kretschmer dazu.