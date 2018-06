Laura übersetzt Musik in Gebärdensprache

Die Antilopen Gang zum Beispiel hatte auf dem Puls Open Air total Bock auf einen Auftritt mit ihr, erzählt Laura. Gleichzeitig waren die Rapper sich unsicher, ob sie so nicht ihre komplette Show umwerfen würden. „Wir haben dann zusammen vor dem Konzert zu Mittag gegessen und überlegt, wie ich mich am Besten in ihre Show integriere. Ich habe ihnen dann ein paar Gebärden gezeigt und erklärt, was ich da so auf der Stage mache.“ Am Ende bekam Laura ihren Platz auf der Bühne. „ Als die Jungs dann sogar zusammen mit mir getanzt haben, war ich schon stolz. Durch solche Aktionen kommt Inklusion auch langsam in die Musikwelt.“