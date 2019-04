Doch die Kontroverse kann den Erfolg des Songs und seines Schöpfers nicht aufhalten. Die Fans beider Genres, Trap und Country, hören den Song weiterhin. Die Mischung aus Banjo und Cloudrap, Cowboys und Codein trifft einen Nerv. „Ridin' on a tractor. Lean all in my bladder. Cheated on my baby. You can go and ask her. My life is a movie. Bull ridin' and boobies. Cowboy hat from Gucci. Wrangler on my booty“, heißt es in dem Song. Die Lyrics malen ein Bild zwischen Western- und urbanem Lifestyle. Einige sind der Meinung, der Song könnte reparieren, was die Politik zerstört hat: „Old Town Road“ habe das Potenzial, das gespaltene Land wieder zu vereinen. Die moderne, weltoffene Jugend und alte, amerikanische Originale. Den Bible-Belt und die Metropolen. Ein schöner Traum.