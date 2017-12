Netzmoment 2017: Ein neuer Fan für Rage Against the Machine

Ich hörte also wieder Rage Against the Machine. Nicht nur dieses Album, auch die anderen. Ich arbeitete mich weiter, über Dog eat Dog und System of a Down bis zu Downset und Body Count. Ich tauchte wieder ein in die Kraft dieser wütenden Protesthymnen gegen ein rassistisches Amerika mit Ungerechtigkeiten gegenüber Minderheiten und Polizeigewalt gegen Schwarze und Latinos.

Vor allem aber merkte ich, als ich ein bisschen herumgoogelte, was aus diesen Bands geworden ist, wie wenig sich eigentlich seit den Neunzigern in den USA getan hat. Denn in den vergangenen Monaten erlebte die Wut der alten Crossover-Helden ein Comeback: in Form von neuen Alben dieser Helden. Im März haben Body Count sich wiedervereinigt und mit Bloodlust ein neues Album herausgebracht. Im September kam „Prophets of Rage“, das erste Album der gleichnamigen Band, einer Supergroup aus Tom Morello von Rage against the Machine, Chuck D von Public Enemy und B Real von Cypress Hill. Und schon im Juni hatten sich ehemalige Mitglieder von Cypress Hill, Downset, Biohazard und Fear Factory zu einer Band namens Powerflo vereinigt.