So sieht die Welt heute nicht mehr aus. Frauen gehen für Lohngleichheit und gegen Sexismus auf die Straße. Und sie verdienen genug eigenes Geld, um sich selbst zu kaufen, was sie gerne hätten, ob das jetzt teurer Schmuck ist, Bücher oder ein neues Rennrad. Das dachte sich wohl auch Popstar Miley Cyrus. In der „Tonight Show“ hat sie Donnerstagabend gemeinsam mit Jimmy Fallon und Mark Ronson ihre eigene, feministische Version von „Santa Baby“ präsentiert.