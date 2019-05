Und genau das macht Money Boy auch. Er macht die Musik, auf die er Bock hat. Der Hype um seine Eskapaden (der legendäre Auftritt beim Fernsehsender joiz, kurzzeitige Namensänderung in Why SL Know Plug und so weiter) ist nicht mehr so groß wie noch vor zwei Jahren. Dies tut seiner Musik gut. Die nahbare Figur von früher, die wie der komische Typ von nebenan wirkt, bleibt er trotzdem. Nur, dass er sich mehr Mühe gibt. Mal schauen, was er als nächstes auf Lager hat. Wahrscheinlich etwas ganz anderes als die aktuelle Hustensaft-Drogen-Musik à la Ufo361 und Bonez MC in den Charts. Die hat Money Boy ja sowieso schon vor Jahren gemacht – als er noch dafür belächelt wurde.