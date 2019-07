Wird Miley Cyrus' neuer Song zur feministischen Hymne?

Es begab sich vor langer Zeit im Jahr 2000, dass die berühmteste Sängerin ihrer Zeit, Britney Spears, in einen Latexanzug schlüpfte und darin zu einem etwas beknackten Song in einem ebenfalls beknackten Musikvideo tanzte. In ihrem Anzug konnte man die körperlichen Vorzüge der Sängerin ausgiebig betrachten und alle (vor allem Männer) freuten sich mit ihr. Die Botschaft des Liedes war, kurz gefasst: „Huch, ich hab’s schon wieder getan, hab mich in dich verknallt, dabei wollte ich das doch eigentlich gar nicht, aber herrje: Ich bin eben doch nur ein Mädchen.“ Und alle so: „Powerful stuff, gebt der Frau einen Grammy!“