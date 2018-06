„Ich werde es nie verstehen“

„Sometimes you say Goodbye over and over and over again“ sagst du in „Over Again“. Also: Manchmal verabschiedest du dich immer und immer wieder. Wie meinst Du das?

Die erste Strophe schrieb ich am 27. Oktober, dem Tag unseres Tribute-Konzerts im „Hollywood Bowl“ in Los Angeles. Die zweite Strophe schrieb ich am Tag danach. In dieser Zeit erinnerte mich einfach alles an Chesters Selbstmord, an die Tragik, an die komplette, fundamentale Zerstörung so vieler Dinge, die Teil der Struktur unseres Lebens waren. Ich habe auch deshalb diese Musik gemacht, weil mir das hilft, Struktur in mein Leben zu bringen. Ansonsten wäre da nur Chaos.