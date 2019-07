Rammstein schwenkt Regenbogenflagge bei Konzert in Polen

Lange wurde ein Rammstein-Konzert nicht mehr so gespannt erwartet wie die Show der Band am Montagabend in Moskau. Der Grund: Vergangene Woche hat die Band im polnischen Chorzów gespielt – und dabei ein überraschend buntes Zeichen gesetzt. Während die Musiker wie auch bei vergangenen Konzerten in Schlauchbooten durchs Publikum getragen wurden, schwenkte der Schlagzeuger Christoph Schneider eine riesige Regenbogen-Flagge. Dass sich Rammstein für diese Aktion ausgerechnet bei ihrem Konzert in Polen entschieden, ist mit Sicherheit kein Zufall. In dem vorwiegend katholischen und sehr konservativen Land haben es Schwule und Lesben noch immer schwer, Diskriminierung gehört für viele zum Alltag. In der Stadt Białystok zum Beispiel wurden die Teilnehmer*innen der Gay Pride Parade massiv angegriffen, mit Steinen und Flaschen beworfen, bespuckt und mit Urin bespritzt. Gleichgeschlechtliche Lebensformen sind in Polen weitgehend tabuisiert.