Der Super Bowl hat in den USA einen ähnlichen Stellenwert wie bei uns ein Fußball-WM-Finale mit deutscher Beteiligung: Jedes Jahr ist das Spiel die TV-Sendung mit den höchsten Einschaltquoten. Dementsprechend astronomisch sind die Kosten für Werbespots. Die Unternehmen überschlagen sich darin, coole neue Spots extra für diese Sendung zu produzieren. Und weil die Amis sich mit Entertainment und Geld so gut auskennen, wird sogar die Halbzeitpause dazu genutzt, so viele Menschen wie möglich an den Geräten zu halten.