Gabalier und Schwarzenegger veröffentlichen Motivationssong

Überhaupt hört man anfangs recht wenig von Schwarzenegger selbst. Endlich, nach einer Minute und 38 Sekunden, ganz kurz bevor man bereit ist, den Song jetzt aber wirklich auszumachen, rappt Arnie: „Hey, I’m Arnold Schwarzenegger and listen carefully“, und dann: „Dig deep down and ask yourself, who do you want to be.“ Ganz ohne Ironie: Für seine 71 Jahre macht er das ganz fresh – zumindest cooler als der Durchschnittsopa. Trotzdem, spätestens bei der Zeile „You have to think outside the box, I say no pain no gain“ weiß man, dass es sich hier um die witzigste Phrasensammlung seit „Bilder mit nachdenklichen Sprüchen“ handelt.